公股銀帶頭追「風」！土銀攜手26家金融機構 搶灘1030億元渢妙一期風電聯貸案

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-30 16:48

‌



為響應國家能源政策，土地銀行於今（114）年 3 月 13 日攜手 26 家國內外金融機構完成簽約，共同主辦丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）所投資之渢妙一期離岸風電案場聯貸案，融資規模達 1,030 億元，以公股銀行角色為離岸風電注入一劑強心針。

渢妙一期離岸風電案場位於臺中市外海約 35 公里處，由哥本哈根基礎建設基金開發建置，共將設置 33 座風機，總裝置容量約 500 MW，預計 116 年完工，117 年正式商轉，為我國首座採多家企業簽署購電協議（CPPA）之離岸風電案場，包括聯發科、聯華電子、遠傳電信、臺灣大哥大、中美矽晶及 GOOGLE 等 6 家本土及美國頂尖企業皆簽署長期購電契約。

‌



隨著國內離岸風電邁入區塊開發階段，臺灣 115～120 年將產生 1.08 兆元風電融資需求，經濟部與國家發展委員會因此提高綠能建設開發專案之國家融資保證成數至 8 成，土地銀行與 26 家行庫本次簽約的渢妙一期離岸風電案場聯貸案不僅獲得 4 家國際出口信貸機構（Export Credit Agency）保證，更是國家融資保證中心提供 8 成保證的第一案，可謂我國能源轉型 2.0 的里程碑。

行政院自 111 年起響應國際宣示淨零排放目標，由國家發展委員會公布「淨零排放路徑及策略總說明」與「12 項關鍵戰略行動計畫」，號召政府部門、國營單位、民營事業合作啟動淨零轉型，其中，發展風電及綠色金融皆為關鍵戰略行動計畫要角。