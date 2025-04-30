是方受惠產品組合優化 Q1毛利率首度突破5成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-04-30 17:10

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是方電 (6561-TW) 今 (30) 日公告第一季財報，受惠產品組合優化，帶動毛利率表現，首度突破 5 成，達 54.67%。此外，是方電也不畏全球關稅風暴，第一季營收 9.53 億元，稅後純益 2.79 億元，皆年增超過 1 成，且每股純益達 3.57 元，寫歷年同期新高紀錄。

是方電第一季營收 9.53 億元，季減 8.01%，年增 11.46%；毛利率 54.67%，季增 6.7 個百分點，年增 5.2 個百分點；營益率 38.82%，季減 1.43 個百分點，年增 3.62 個百分點；稅後純益 2.79 億元，季減 12.54%，年增 15.29%，每股純益 3.57 元。

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董事長邵泓嘉表示，儘管關稅對全球企業帶來營運成本增加，以及供應鏈調整等不確定因素，不過是方電主要提供智能資料中心、數據網路服務及雲端應用服務，不屬於出口商品至美國的製造業，因為未受到這波關稅風暴直接衝擊。

邵泓嘉強調，雖目前對公司營運成本沒有造成影響，不過將持續密切觀察後續關稅發展。

另外，近期市場對於 AI 發展可能引發資料中心供過於求的疑慮，總經理劉耀元表示，國際雲端巨頭包括微軟 (MSFT-US)、Google(GOOG-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 及 Meta(META-US) 在海外擴大投資 IDC 中心，投資規模達上千億美元，或許可能引發全球資料中心擴建速度過快的疑慮，不過台灣主要的 IDC 營運業商，短期內無大規模擴建計劃，認為國內市場不存在 AI 智能資料中心供給過剩的問題。

劉耀元進一步提到，隨著 DeepSeek 出現帶動 AI 應用服務蓬勃發展，同步推升各行各業對於 AI 資料中心需求，需要具高承載、水冷及高散熱能力的資料中心提供服務，加上台灣 AI 伺服器可於本地供應鏈生產，有不受出口關稅成本影響優勢，因此在台灣投資 AI 算力中心提供跨國區域性服務，更具市場競爭力。