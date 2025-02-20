是方IDC、雲端應用展望正向 法人看好今年營收兩位數成長

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-20 17:46

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是方 (6561-TW)2024 年受惠 IDC、數據網路以及雲端應用服務三大引擎帶動，營收獲利雙創新高。董事長邵泓嘉今 (20) 日表示， IDC 與雲端應用展望正向，認為未來 2 至 3 年營運可望續創新高，法人也看好，是方今年營收兩位數成長。

是方去年四大業務的營收比重，IDC 機房占最大宗，約占 39%，數據網路服務占 38.9%，雲端應用服務占 15.8%，語音通信服務占 6.3%。規劃處副總經理江文漢表示，去年 IDC 機房及雲端應用皆有雙位數成長，數據網路個位數成長，而語音通信服務則呈現負成長，認為未來語音通信相關營收將逐漸減少。

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總經理劉耀元也提到，目前是方海外與國內營收占比約各占 5 成，其中，海外市場持續擴大，未來 2 至 3 年海外市場比重有機會上看 7 成，且是方提供給海外客戶的服務多元，包含雲端、AI、遊戲及電商等。

劉耀元進一步提到，過去客戶多為金融保險、OTT 影音串流及遊戲相關等內如福物業者，有鑒於 AI 蓬勃發展，也有觀察到不同的客戶樣態，近年有很多中型 CSP 客戶進駐，是方提供機房空間給客戶，並由算力業者自建算力，未來也有機會代理客戶的服務。

此外，中國 AI 模型 DeepSeek 橫空出世，面對低價 AI 來襲可能帶來衝擊，劉耀元則說「對是方是非常正面的影響」。

劉耀元說明，過去大型 AI 業者可能一次進駐上百個機櫃，不過 DeepSeek 出現後，反而有一些小型應用業者，可能承租 2、3 個機櫃，並採用零售方式，價格相對來說會好一些，因此對於是方而言是正面的影響。