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川普發動關稅戰 中國外長王毅發出5連問

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-30 14:00

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中國外交部長王毅。（圖：新華社）

中共中央政治局委員、中國外交部長王毅周二（29 日）出席金磚正式成員和夥伴國外長會議，討論加強多邊主義這一會議主題。

據《央視》報導，王毅說，解決世界上問題的出路，在於維護和踐行多邊主義。擴員後的「大金磚」應當繼續倡導共商共建共享，維護國際關係基本準則，捍衛多邊貿易體制，建構更加公正合理的全球治理體系。


王毅表示，面對美國揮舞關稅大棒，各國都應作出選擇：我們是否允許世界重回弱肉強食的叢林？是否認可一國私利可以凌駕於各國公益？是否放任國際規則被無視甚至拋棄？是否只要妥協退讓就能獨善其身？而終極之問則是，我們是要接受一個唯我獨尊的單極霸權，還是迎接一個平等有序的多極世界？

王毅強調，時代不容倒退，公道自在人心。對於貿易戰，中國的回答清晰堅定：如果美方執意要打，中國奉陪到底；如果美方準備要談，就要平等尊重。

王毅說，中方著眼的，不僅是自身正當權利，也是各國的共同利益；中方維護的，不僅是互惠合作，更是國際規則。

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川普王毅中國美國關稅金磚國家

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