川普關稅引發「蝴蝶效應」！投資人棄美債改抱新興市場債 未撤離者則將目光投向短期債券

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-30 14:40

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自美國總統川普實施對等關稅後，美債長期以來作為避風港的聲譽遭受打擊，美債殖利率向上飆升，投資人紛紛轉往新興市場債券。

《CNBC》報導，根據摩根大通銀行 (JPM-US) 最新數據，在 4 月 2 日至 4 月 25 日期間，新興市場本幣債券殖利率下滑 13 個基點，基準的美國 10 年期公債殖利率則上漲 7 個基點以上。

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Brandywine 全球投資管理公司投資組合經理 Carol Lye 說：「我們看到新興市場固定收益資產正在回升。」她還表示，墨西哥、巴西和南非等國的債券需求可能會增加。

由於這些債券以本國貨幣計價，海外投資者的購買也增加對本國貨幣的需求。

Lye 說：「實質殖利率仍然很高，因此這種溢價讓我們有理由投資新興市場，而當地貨幣也受益於美元貶值的影響。」

Lye 指出，新興市場令投資人感到驚訝的是，人們普遍認為新興市場「無法承受」即將到來的美國經濟衰退。「我認為很多人的觀點都被證明是錯的，因為他們堅持了下來。」

她還表示，其中一些國家擁有足夠的財政緩衝和貨幣空間來抵消對經濟成長的擔憂。

其他市場觀察家也指出，當美元承壓，新興市場貨幣固定收益產品的表現往往優於其他產品。

Brandywine 全球新興市場策略研究團隊副總裁 Tadas Gedminas 說：「在美元走弱、大宗商品價格下跌和全球利率下調的市場環境下，新興市場貨幣固定收益的表現往往會優於大多數其他固定收益資產。」

Insight Investment 固定收益主管 Paul Benson 也指出，投資人開始透過「全新的視角」看待新興市場，尤其是美國投資人。

Benson 表示，過去，當美國投資人試圖投資新興市場債券等海外資產時，一旦美元走強，他們往往蒙受損失。美元走強導致以其他貨幣投資的利潤減少，「但今年的狂飆猛進最終扭轉局勢。」

他還說，美國風險資產，甚至是美元和美債等典型避險資產的表現相對較差，引發了美國投資人對海外投資機會的興趣。

安本投資固定收益總監 Viktor Szabó 表示，儘管他看好新興市場本幣債券，但現在判斷全球投資人債券部位的具體輪換方向仍太早。一些投資人並未直接撤出美債市場，而是從長期債券轉向兩年期美國國債等短期債券。