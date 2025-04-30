台股4月暴跌暴起 月線拉出近3000點下影線 外資全月賣超613億元

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-04-30 18:37

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台股今 (30) 日終場收 20235.03 點，上漲 2.4 點或 0.01%，成交量 2731.17 億元，三大法人合計賣超 99.94 億元，其中外資由買轉賣賣超 16.36 億元，主要賣超廣宇 1.2 萬張、華新 9068 張。台股今天同時收月線，4 月全月下跌 460 點，累計 4 月三大法人共賣超 1250.82 億元。

台股受到美國關稅措施的衝擊，歷經動盪的 4 月，暴跌後再暴漲，累計全月下跌 460.87 點，跌幅 2.23%，月線拉出長達 2928 點的下影線，同一期間，外資賣超金額 613.68 億元。

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觀察三大法人今日動向，合計賣超 99.94 億元，外資、投信、自營商同站賣方，其中外資由買轉賣，賣超 16.36 億元；投信由買轉賣，賣超 1.79 億元；自營商賣超 81.79 億元，呈連三賣。

外資大舉買超元大台灣 50 反 1 00632R 1.6 萬張，以及多檔金融股，包括中信金 1.4 萬張、台新金 1.4 萬張、凱基金 1.2 萬張、玉山金 1.2 萬張、彰銀 1.0 萬張，也買超合庫金 7462 張、兆豐金 5184 張、元大金 4394 張，並買超台積電 1.1 萬張、中華電 4740 張。

外資主要賣出群益優選非投等債 00953B 1.5 萬張，以及四檔 ETF，元大滬深 300 正 2 00637L 9896 張、期街口布蘭特正 2 00715L 9678 張、群益台灣精選高息 00919 8608 張、元大高股息 0056 8175 張，也賣超廣宇 1.2 萬張、華新 9068 張，並賣超群創 6781 張、旺宏 6216 張、中鼎 5352 張。

投信今天主要買超富邦金 5512 張，以及多檔金融股，包括元大金 2168 張、國泰金 1620 張、台新金 861 張，也敲進昇陽半導體 2281 張、群益優選非投等債 00953B 2000 張，鴻海 1214 張、義隆 1142 張，也買超中砂 1032 張、聯電 995 張。