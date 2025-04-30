中國遊客「鈔能力」不減 境內旅遊支出今年將達近1兆美元

鉅亨網編輯林羿君 2025-04-30 13:10

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世界旅遊與觀光理事會（WTTC）估計，中國旅客 2025 年的境內旅遊支出，將比 2024 年大增 19%，達到創新高的 9,680 億美元，使得國內旅遊在消費疲弱的背景下成為一大亮點。

該理事會還預測，儘管 2024 年中國旅客的國外旅遊支出，比原本預估的 1.8 兆元人民幣（約 2,470 億美元）少了 11%，但今年可望超越疫情前的水準。

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在旅遊熱潮出現之際，中國正加大在全國各地舉辦文化與旅遊活動的力度，以刺激消費，應對消費趨緩及美國關稅威脅經濟的挑戰。價格較低、距離較近的國內旅行，如自駕遊和火車旅行，越來越受歡迎。

中國文化和旅遊部 29 日宣布一項新計畫，該計畫將持續至 2026 年，內容包括音樂會、展覽以及愛國主義的「紅色旅遊」。

中國消費者對海外旅遊的興趣也持續成長。根據旅遊行銷公司龍途國際（Dragon Trail International）3 月的調查，有 4 分之 3 的受訪者表示今年有興趣出境旅遊，或已經安排了國外行程。這些旅遊計劃多數集中在亞洲地區，不過對其他地區的興趣也在上升。

世界旅遊與觀光理事會執行副總裁 Virginia Messina 表示，中國旅遊支出在 2024 年實現了強勁的復甦，未來展望非常樂觀，「不只國內旅遊非常熱絡，中國旅客在出境旅遊方面仍具是舉足輕重的力量。」

這對全球主要旅遊市場而言是個好消息，中國旅客依然是按國籍劃分的最大國際旅遊消費者，影響力不容小覷。根據聯合國旅遊組織的數據，2023 年中國旅客的國際旅遊支出達 1,970 億美元，超過美國和德國旅客。