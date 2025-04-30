川普關稅戰步步進逼 林毅夫：中國經濟成長5%可能性仍非常高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-30 12:10

‌



美國關稅戰步步進逼，中國北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫指出，雖然美國的關稅政策會給中國出口造成一定壓力，但關稅的影響不如一些機構預測的那麼嚴重，今年中國經濟成長 5% 的可能性仍非常高。

據《21 世紀經濟報導》周二（29 日）報導，林毅夫周一參加承澤論壇第 39 期暨北大博雅講壇第 656 期活動，提出「中國經濟的內在邏輯與新挑戰」的主題演講，闡釋中國經濟成長的內在邏輯，分析中國未來發展前景。

‌



他說，除非美國發動貿易戰導致 1929 年紐約股市崩盤那樣的後果，引發全球性經濟危機，否則中國經濟實現 5% 左右的增長可能性仍然非常高。如果中國沒有美國關稅政策干擾，甚至有望實現 5.3% 以上的增長。

在林毅夫看來，很多關於中國經濟的預測都是根據過去的經驗、過去的模型，沒有抓住問題的本質，更沒有充分考慮中國的經濟體量，以及充分政策空間。

中國海關總署的數據顯示，2024 年中國對美出口額達 5,246.56 億美元，佔出口總額 14.65%。

林毅夫分析道，面對對美出口的壓力，一方面，中國可以出口轉內銷，進一步擴大國內消費。例如，政府推出家電以舊換新政策，並提供補貼，京東也宣布啟動 2,000 億元人民幣出口轉內銷扶持計畫，以拉動內需。

另一方面，企業還在拓展「一帶一路」共建國家等新興市場，分散出口風險。

此外，中國的貨幣和財政政策空間都比發達國家要充足得多。

針對消費能力不足的問題，林毅夫認為，關鍵在於提升民眾的消費意願。在他看來，當前消費增長乏力，主要反映了民眾對未來收入預期不穩。因此，提升生產力、增加就業和收入是關鍵。