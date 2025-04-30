川普關稅成機遇？快手京東阿里巴巴等電商平台助中國外貿企業轉內銷 貢獻7成銷售額

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-30 10:53

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在美國總統川普 4 月 2 日宣布實施對等關稅後，中國商務部於 4 月 11 日宣布加強推動內外貿一體化，重點發揮電商平台通路優勢及中國全球最大網路零售市場規模優勢，協助外貿企業開拓內銷市場，快手 (01024-HK) 、阿里巴巴 (09988-HK) 、京東 (09618-HK) 等平台蕤後也快速行動，透過直播帶貨、專案扶持計畫、產業帶連動等創新模式，為外貿企業打通國內銷路注入新動能。

為助力外貿企業打開國內銷路，快手電商平台上周日 (27 日) 上線「外貿轉內銷」首場帶貨直播，在平台官方快手帳號「快手小店」直播間內帶貨外貿企業商品。快手電商此次專項直播已建立聯繫超過 1000 家企業，首場帶貨累計觀看人次超過 100 萬，曝光量超 800 萬。

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快手電筒外貿轉內銷專案負責人宋玉龍表示，平台為入駐企業開通綠色通道，提供流量扶持並聯動頭部達人分銷，透過「企業入駐 + 流量傾斜 + 達人分銷」組合拳助力外貿企業突圍。5 月也將推出多場主題直播，持續擴大幫扶覆蓋面。

此次專項直播為快手電商「外貿轉內銷」系列的首場直播，為籌備此次專項帶貨，快手電商積極聯動全行業的外貿商家企業，溝通商家入駐快手並開展經營，企業領域覆蓋數碼家電、日用百貨、食品生鮮等行業。

在首場直播帶貨中，3C 數位、小家電等商品銷量顯著增長，包括耳機、手機、電風扇等商品受到直播間使用者的廣泛關注，直播開播 2 小時後銷量達到數千單。

4 月 18 日，快手電商宣佈正式成立「外貿優品」專項幫扶小組，推出五大扶持舉措，包括開通優質外貿企業綠色入駐通道、「外貿優品」傾斜專屬流量及補貼、系列主題活動專場直播、外貿商家定向招商會、大促專屬流量激勵等舉措，助力外貿企業快速打通國內銷路，讓優質外貿商品直達消費者。

首場帶貨收官之後，快手電商 5 月也將聯動平台頭部達人，繼續為消費者帶來多場不同主題和方向的外貿商品專場帶貨，説明更多優秀的外貿企業打開國內銷路，讓優秀的外貿商品走進更多國內消費者的生活。

此外，具有產業鏈優勢的電商平台，深入產業帶。阿里巴巴 1688 平台藉助產業帶覆蓋廣的優勢，通過全託管和幫賣的服務，緩解外貿企業的庫存積壓，並在資金、渠道和服務費用等方面都提供了幫助和減免。

阿里巴巴 1688 平台商家發展中心總經理王強透露，平台今年將舉辦多場大買家見面會及產銷對接會，強化產業鏈綜效。

京東則宣布投入人民幣 2000 億元採購全國出口轉內銷產品，特別設立玩具專區幫助產業去庫存，上線十餘天銷售額即達兩、三千萬元，顯示內需市場潛力。

數據顯示，截至 4 月 23 日，全國 15 家主要電商平台已推出訂單直採、供採對接等 8 類措施。其中 9 家平台開設綠色通道，6 家建立內銷專區，累計對接超 6000 次外貿企業，完成進駐企業超 600 家次。