慧榮Q1營收近財測高標 本季估再增5-10%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-30 13:56

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NAND 控制晶片大廠慧榮科技 (SIMO-US) 今 (30) 日公布第一季財報，受惠客戶需求超預期，第一季營收 1 億 6,649 萬美元，季減 13%，年減 12%，達財測高標，並看好第二季營收將再季成長 5-10%，毛利率介於 47-48% 之間。

慧榮科技第一季營收 1 億 6,649 萬美元，季減 13%，年減 12%，毛利率 47.1%，稅後淨利 2,027 萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證 (ADS) 盈餘 0.6 美元 (約新台幣 19 元)。慧榮科技於 2 月 6 日宣布 5,000 萬美元的股票回購計畫，期限為 6 個月，在第一季已回購 2,430 萬美元，每 ADS 平均價格為 56.96 美元。

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預估 2025 年第二季營收將介於 1 億 7,500 萬至 1 億 8,300 萬美元之間，較前一季成長 5-10%，毛利率介於 47% 至 48% 之間。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，儘管第一季總體環境充滿挑戰，營收仍接近預期的高標，毛利也持續提升，公司領先業界的 PCIe Gen5 SSD 控制晶片在本季需求超出預期，主要受惠於白牌伺服器製造商因應日益成長的 AI 推理需求，加速導入更多主流硬體元件。在智慧型手機市場回溫及市占率提升的雙雙帶動下，eMMC 和 UFS 控制晶片的需求也高於先前預估。

苟嘉章認為，雖然受關稅與潛在貿易戰因素影響，整體經濟環境在短期內仍具挑戰性，但慧榮不斷透過產品多元化、開拓新市場，同時擴大在消費性、企業級、車用和工控等領域的市佔率，推動穩健且可持續的長期成長。

展望未來，苟嘉章表示，隨著公司持續投入新品開發與積極拓展新市場，預期將迎來更多商機，並帶動未來幾年的營收與獲利成長。2025 年將受惠於多項新品的推出，包括 8 通道的 PCIe Gen5 SSD 控制晶片、計畫於年底出貨的 4 通道主流級 PCIe Gen5 SSD 控制晶片、專為高階應用打造的 UFS 4.1 控制晶片，以及將於下半年量產的新款主流級 UFS 2.2 控制晶片。

慧榮於 2024 年底推出首款 MonTitan 企業級 / AI 級產品，預計將於 2025 年下半年與首批客戶合作，逐步擴大量產規模。此外公司也不斷拓展車用產品線，在多個應用市場市佔持續攀升。