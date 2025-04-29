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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估上修至2.79元，預估目標價為121.5元

鉅亨網新聞中心 2025-04-29 12:10


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對南電(8046-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.5元上修至2.79元，其中最高估值5.8元，最低估值1.65元，預估目標價為121.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值5.8(5.8)12.385.37
最低值1.65(1.65)2.365.37
平均值3.31(3.29)6.065.37
中位數2.79(2.5)5.465.37

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值42,669,48055,835,15041,264,380
最低值35,516,00039,712,45041,264,380
平均值37,757,65044,224,41041,264,380
中位數37,255,00043,684,07041,264,380

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS0.32930.0516.38
營業收入
(單位：新台幣千元)		32,283,33142,252,57864,646,83652,228,457

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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