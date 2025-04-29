鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估上修至2.79元，預估目標價為121.5元
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 12:10
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對南電(8046-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.5元上修至2.79元，其中最高估值5.8元，最低估值1.65元，預估目標價為121.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|5.8(5.8)
|12.38
|5.37
|最低值
|1.65(1.65)
|2.36
|5.37
|平均值
|3.31(3.29)
|6.06
|5.37
|中位數
|2.79(2.5)
|5.46
|5.37
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|42,669,480
|55,835,150
|41,264,380
|最低值
|35,516,000
|39,712,450
|41,264,380
|平均值
|37,757,650
|44,224,410
|41,264,380
|中位數
|37,255,000
|43,684,070
|41,264,380
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|0.32
|9
|30.05
|16.38
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,283,331
|42,252,578
|64,646,836
|52,228,457
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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