鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至6.02元，預估目標價為118元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 08:10
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對欣興(3037-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.06元下修至6.02元，其中最高估值10.57元，最低估值4.21元，預估目標價為118元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|10.57(10.57)
|20.93
|12.68
|最低值
|4.21(4.49)
|5.84
|6.97
|平均值
|6.3(6.49)
|9.93
|9.91
|中位數
|6.02(6.06)
|8.97
|9.58
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|143,713,000
|172,441,000
|179,444,000
|最低值
|127,035,490
|131,999,730
|137,416,990
|平均值
|135,083,840
|154,250,460
|165,420,440
|中位數
|135,145,500
|154,819,390
|174,029,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3.34
|7.88
|20.08
|8.98
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|115,373,282
|104,036,151
|140,489,172
|104,562,747
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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