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鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至6.02元，預估目標價為118元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 08:10


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對欣興(3037-TW)做出2025年EPS預估：中位數由6.06元下修至6.02元，其中最高估值10.57元，最低估值4.21元，預估目標價為118元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值10.57(10.57)20.9312.68
最低值4.21(4.49)5.846.97
平均值6.3(6.49)9.939.91
中位數6.02(6.06)8.979.58

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值143,713,000172,441,000179,444,000
最低值127,035,490131,999,730137,416,990
平均值135,083,840154,250,460165,420,440
中位數135,145,500154,819,390174,029,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS3.347.8820.088.98
營業收入
(單位：新台幣千元)		115,373,282104,036,151140,489,172104,562,747

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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