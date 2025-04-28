欣興樂見階載板需求復甦強勁 楊廠新增客戶 光復廠也要擴產
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-28 17:21
PCB 及 IC 載板廠欣興 (3037-TW) 在楊梅廠導入高度自動化的製程，成為欣興集團內自動化程度最高的先進生產線，並將在 2025 年下半年新增多家 CoWoS 新客戶，在高階載板需求的強勁復甦驅動下，除楊梅廠之外，欣興對光復廠的產能也將放大，在預期這兩新廠今年可達滿載生產同時，也將進入獲利的營運。
欣興楊梅廠在 2019 年開始興建，目前並進入投產階段，欣興董事長曾子章指出，2025 年在高階 ABF 載板景氣強力復甦，楊梅新廠下半年加入多家新客戶，年底產能有望滿載，同時，在另一光復新廠的產能也大舉放大，同時，光復廠有望第二季開始獲利，目前月產能為 3000 片，2025 年年底產能可望提高到 4000 片。
此外，欣興在台灣、中國、泰國等地都有產能，其中，在東南亞新設的泰國廠可望在 2025 年下半年進入量產，曾子章指出，欣興對泰國廠的生產規劃，將以將生產高階 PCB、HDI 製程，應用產品包括遊戲機和低軌衛星，且泰國廠買的地夠大，可以興建 5 座廠房，可以因應未來生產的區域生產需求變化。
欣興在 3 月營收重回百億元營收，單月攻上 106 億元的百億之上大關，但在首季仍爲淡季，公司指望下半年的業績向上。欣興 2025 年第一季營收 300.9 億元，毛利率 13.38%，季增 1.81 個百分點，年減 2.88 個百分點，稅後純益 9.15 億元，季增 15.31 倍，年減 62.42%，每股純益 0.6 元。
欣興 2024 年全年營收 1153.73 億元，毛利率 14.14%，年減 5.37 個百分點，2024 年全年稅後純益 50.82 億元，年減 57.58%，每股純益 3.34 元，爲 5 年來新低。擬配息 1.5 元。
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