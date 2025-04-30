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鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)目標價調降至118元，幅度約6.72%

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 08:10


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對欣興(3037-TW)提出目標價估值：中位數由126.5元下修至118元，調降幅度6.72%。其中最高估值252元，最低估值75元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予欣興(3037-TW)評價：積極樂觀13位、保持中立7位、保守悲觀1位。

欣興(3037-TW)今(29日)收盤價為96元。近5日股價上漲18.52%，相關零組件業近5日上漲11.48%，集中市場加權指數上漲7.66%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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