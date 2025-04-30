挑戰Duolingo傳統學習法！Google推出三大AI語言學習工具

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-04-30 11:20

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Google (GOOGL-US) 週二（29 日）宣布推出三項全新人工智慧（AI） 語言學習實驗功能，透過其多模態大型語言模型 Gemini，讓使用者能以更個人化的方式學習語言。儘管這些實驗仍處於早期階段，但外界認為 Google 有意挑戰語言學習平台龍頭 Duolingo。

據報導，包括 Tiny Lesson（小課程）、Slang Hang（俚語練習）和 Word Cam（文字相機）在內的三項實驗，已可在 Google Labs 官網上體驗，無需安裝任何應用程式，用戶只需點選欲體驗的功能，輸入指令即可開始互動學習，操作簡便。

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Google 發言人 Maggie Shiels 表示，這些實驗的目的是啟發開發者運用 Gemini 打造更多元的應用場景。

第一項實驗：實用即學，情境對話幫你秒懂關鍵用語

Google 的第一項實驗「Tiny Lesson」專為解決「臨時需要某句話卻沒學過」的痛點。使用者可以輸入情境描述，例如「護照不見了」，系統就會根據情境提供相關詞彙與文法建議，並給出實用回應範例，如「我不知道在哪裡弄丟的」或「我想報警處理」等。

第二項實驗：學得像當地人，「Slang Hang」教你道地俚語

第二項實驗「Slang Hang」則希望幫助使用者擺脫「課本式對話」，學習當地人常用的口語與俚語。

這項功能會生成模擬母語者的對話情境，如小販與顧客閒聊，或久別重逢的朋友在地鐵重逢。使用者可逐句點閱對話，並對不熟悉的詞語進行解釋與用法學習。

Google 強調，這項實驗偶爾可能誤用俚語或生成錯誤詞彙，建議使用者搭配可靠來源查證。此外，用戶也可以將滑鼠懸停在不熟悉的術語上，以了解它們的含義和用法。

第三項實驗：視覺學習，用鏡頭認物學新詞

第三項實驗「Word Cam」則讓學習者透過相機拍下周遭環境，Gemini 會自動辨識物體並以所學語言進行標註，同時提供額外詞彙補充說明，讓大家增加詞彙量。

Google 表示，有時我們對眼前事物熟悉卻不知道如何用外語表達，例如「窗戶」可能會說，但「百葉窗」卻說不出來。