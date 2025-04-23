OpenAI有意收購Chrome！若Google被迫出售 搜尋市場或迎重大轉折

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-23 13:50

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在美國司法部對 Google 的壟斷審判中，OpenAI 拋出震撼彈。該公司產品負責人 Nick Turley 於週二（22 日）在法庭上表示，若監管機關強制 Google 出售 Chrome 瀏覽器，OpenAI 將有興趣收購。

根據外電報導，Turley 指出，早在 2023 年 7 月，OpenAI 便曾要求將 Google 搜尋 API 整合進 ChatGPT，以提升用戶回應品質，但遭到 Google 拒絕，理由是涉及過多競爭對手。

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他強調，若能將 Chrome 與 OpenAI 產品深度整合，將帶來「非常驚人的使用體驗」，並讓使用者「真正體驗 AI 為核心的操作方式」。Chrome 目前為全球市占最高的網頁瀏覽器，擁有數十億用戶，一旦 Google 失去這項資產，將可能改變整個科技產業的競爭格局。

儘管 OpenAI 與蘋果達成合作，成功將 ChatGPT 導入 iPhone 系統，但在 Android 陣營上仍未突破。Turley 透露，雖曾試圖與三星合作，但因 Google 向三星支付高額費用以預裝自家 Gemini AI 與 Chrome 瀏覽器，導致合作破局。

他在證詞中也表達對科技巨頭壟斷的擔憂，認為 OpenAI 等新創公司「可能被排除在用戶發現新產品的主要入口之外」，例如瀏覽器與應用商店。他強調，「真正的選擇權才能促進公平競爭」。

雖然 ChatGPT 目前月活躍用戶已突破 4,130 萬，但 Turley 坦言，與 Google 每日約 85 億次搜尋相比仍有巨大差距。此外，他也坦率指出，ChatGPT 距離能自主解答 80% 問題的目標，仍需數年時間。

美國司法部針對 Google 提出的改革措施包括：強制出售 Chrome 瀏覽器、開放搜尋資料供競爭對手使用，並禁止與設備商簽訂排他合約。Google 則反駁稱，這些改革將損害用戶體驗，並削弱美國在全球科技領域的競爭力。

根據法庭文件，Google 曾考慮與 Android 手機製造商，如三星，簽署「打包式獨家合約」，一併預裝其搜尋、Chrome 與 Gemini AI 應用程式，進一步鞏固其在 AI 與搜尋領域的壟斷地位。