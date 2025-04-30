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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Spotify Technology S.A.(SPOT-US)EPS預估下修至9.98元，預估目標價為620.74元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 00:15


根據FactSet最新調查，共35位分析師，對Spotify Technology S.A.(SPOT-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.22元下修至9.98元，其中最高估值12.63元，最低估值8.17元，預估目標價為620.74元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.63(12.63)15.6120.2221.96
最低值8.17(8.17)10.813.3817.11
平均值10.17(10.2)13.2816.6819.03
中位數9.98(10.22)13.1716.3618.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值191.31億226.81億253.41億300.26億
最低值162.83億192.45億223.24億248.14億
平均值183.93億212.02億239.47億269.56億
中位數184.09億212.18億239.98億265.27億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-3.53-0.21-2.34-2.956.13
營業收入89.83億114.27億123.25億143.22億169.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Spotify Technology S.A.(SPOT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSPOT

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