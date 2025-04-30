鉅亨速報 - Factset 最新調查：Spotify Technology S.A.(SPOT-US)EPS預估下修至9.98元，預估目標價為620.74元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 00:15
根據FactSet最新調查，共35位分析師，對Spotify Technology S.A.(SPOT-US)做出2025年EPS預估：中位數由10.22元下修至9.98元，其中最高估值12.63元，最低估值8.17元，預估目標價為620.74元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.63(12.63)
|15.61
|20.22
|21.96
|最低值
|8.17(8.17)
|10.8
|13.38
|17.11
|平均值
|10.17(10.2)
|13.28
|16.68
|19.03
|中位數
|9.98(10.22)
|13.17
|16.36
|18.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|191.31億
|226.81億
|253.41億
|300.26億
|最低值
|162.83億
|192.45億
|223.24億
|248.14億
|平均值
|183.93億
|212.02億
|239.47億
|269.56億
|中位數
|184.09億
|212.18億
|239.98億
|265.27億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-3.53
|-0.21
|-2.34
|-2.95
|6.13
|營業收入
|89.83億
|114.27億
|123.25億
|143.22億
|169.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Spotify Technology S.A.(SPOT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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