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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Spotify Technology S.A.SPOT-US的目標價調升至638.48元，幅度約4.84%

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 22:15


根據FactSet最新調查，共33位分析師，對Spotify Technology S.A.(SPOT-US)提出目標價估值：中位數由609.01元上修至638.48元，調升幅度4.84%。其中最高估值717.06元，最低估值418.86元。

綜合評級 - 共有40位分析師給予Spotify Technology S.A.評價：積極樂觀28位、保持中立9位、保守悲觀3位。

Spotify Technology S.A.今(5日)收盤價為621.77元。近5日股價上漲4.84%，標普指數下跌0.49%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股SPOT市場預估目標價

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