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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Spotify Technology S.A.(SPOT-US)EPS預估上修至9.84元，預估目標價為589.36元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:15


根據FactSet最新調查，共32位分析師，對Spotify Technology S.A.(SPOT-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.37元上修至9.84元，其中最高估值12.38元，最低估值7.24元，預估目標價為589.36元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值12.38(12.45)15.1218.2921.96
最低值7.24(7.24)8.6810.4112.36
平均值9.94(9.34)12.5815.2716.96
中位數9.84(9.37)12.6415.0216.76

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值191.31億226.81億261.58億278.64億
最低值179.38億199.84億223.24億248.31億
平均值184.15億211.49億238.46億265.11億
中位數183.85億210.63億238.46億266.74億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-3.53-0.21-2.34-2.95
營業收入89.83億114.27億123.25億143.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Spotify Technology S.A.(SPOT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSPOT

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