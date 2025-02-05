鉅亨速報 - Factset 最新調查：Spotify Technology S.A.(SPOT-US)EPS預估上修至9.84元，預估目標價為589.36元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:15
根據FactSet最新調查，共32位分析師，對Spotify Technology S.A.(SPOT-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.37元上修至9.84元，其中最高估值12.38元，最低估值7.24元，預估目標價為589.36元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|12.38(12.45)
|15.12
|18.29
|21.96
|最低值
|7.24(7.24)
|8.68
|10.41
|12.36
|平均值
|9.94(9.34)
|12.58
|15.27
|16.96
|中位數
|9.84(9.37)
|12.64
|15.02
|16.76
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|191.31億
|226.81億
|261.58億
|278.64億
|最低值
|179.38億
|199.84億
|223.24億
|248.31億
|平均值
|184.15億
|211.49億
|238.46億
|265.11億
|中位數
|183.85億
|210.63億
|238.46億
|266.74億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.53
|-0.21
|-2.34
|-2.95
|營業收入
|89.83億
|114.27億
|123.25億
|143.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Spotify Technology S.A.(SPOT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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