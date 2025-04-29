鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至0.96元，預估目標價為16.94元
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.93元上修至0.96元，其中最高估值1.28元，最低估值0.62元，預估目標價為16.94元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.28(1.28)
|1.12
|1.35
|1.39
|最低值
|0.62(0.62)
|0.43
|0.43
|1.2
|平均值
|0.97(0.96)
|0.73
|0.91
|1.29
|中位數
|0.96(0.93)
|0.69
|0.93
|1.29
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|130.57億
|128.48億
|149.97億
|153.42億
|最低值
|113.12億
|102.16億
|115.52億
|137.91億
|平均值
|122.87億
|117.59億
|129.07億
|145.67億
|中位數
|121.91億
|118.32億
|128.80億
|145.67億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-4.24
|2.06
|4.30
|0.88
|1.88
|營業收入
|36.00億
|69.62億
|167.90億
|139.85億
|139.85億
詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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