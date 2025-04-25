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鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估下修至0.93元，預估目標價為16.92元

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.97元下修至0.93元，其中最高估值1.28元，最低估值0.62元，預估目標價為16.92元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.28(1.28)1.121.351.39
最低值0.62(0.62)0.430.431.22
平均值0.96(0.98)0.720.911.3
中位數0.93(0.97)0.680.931.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值130.57億128.48億149.97億153.42億
最低值113.12億102.16億115.52億137.91億
平均值122.87億117.59億129.07億145.67億
中位數121.91億118.32億128.80億145.67億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.242.064.300.881.88
營業收入36.00億69.62億167.90億139.85億139.85億

詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWDS

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