非核上路用電剉咧等？經部：核三除役依法行政 台電：500萬瓩新機組將接棒供電無虞

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台電指出，2016 年核電佔比超過 10%，仍出現連續多日供電吃緊狀況，備轉容量率曾下探 1.64%，至今仍為史上最低，顯示穩定供電的能源選項是複選題，而非單選題，而核三 2 號機進入除役亦非突然發生，台電已預備各項電力供需因應措施，如今年將陸續上線的大型燃氣機組即包含大潭 7 號機、興達新 1 號機、興達新 2 號機及台中新 1 號機，總裝置容量達 480 萬瓩，新增機組遠大於核三 2 號機 95 萬瓩，可確保國人用電需求。



針對火力發電將使用電「變髒」造成空污之說，台電說明，將燃氣和燃煤混為一談是混淆視聽的說法，一般人也不會將瓦斯爐和碳烤爐當成一樣的爐具，事實上 2016 年以前核電佔比高，空污排放卻為近年之最，政府自 2016 年起推動「以氣代煤」及「空污防制設備效能提升」才讓近年電力排碳係數及空污排放量逐年降低，如電力排碳係數，我國自 2016 年每度 0.530 公斤降至 2024 年 0.474 公斤，降幅約 10.6％，而台電火力電廠空污排放亦大減近 70%，自 2016 年 10.7 萬公噸降至 2024 年 3.4 萬公噸。



對於外界關心電價恐變貴，台電表示，比較同為國營電業為主、核能佔比更高的法國和韓國電價均較台電更高，顯現俄烏戰爭影響全球燃料價格飆漲，才是多數國家電業虧損、大漲電價的主因，與核能佔比無絕對關係。相較之下，台灣電價採和緩調整，兼顧穩定物價、照顧民生及產業競爭力，目前住宅、工業電價皆仍維持世界主要國家中前 10 低。



根據統計，全球近 200 個國家，其中約 30 國使用核能，亦即逾 80% 國家以其餘能源供電。目前核一為配合新北市政府要求興建室內乾貯，已拆除關鍵設備，核二也因新北市政府延宕室外乾貯施工，導致用過燃料棒無法自反應爐爐心取出，亦無法更換新燃料棒，故兩者當前在技術上均無延役或重啟的可能，即使是核三也無法直接繼續運轉，仍需採購更換燃料，並進行各項安全檢查、設備更新汰換及通過國際同儕審查等具體工作以確保核安。



台電補充，根據國際能源總署（IEA) 統計，去年全球新增能源供應佔比由再生能源 (38%) 居首，天然氣 (28%) 居次，接續為煤 15%、石油 11%、核能 8%。顯示國際趨勢為以多元能源穩定供電，而非獨尊單一種能源。