觀光業者吐心聲：光靠補貼無法解決困境、盼加強軟硬體建設
鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-04-29 15:06
為了解美國對等關稅對觀光業影響，交通部長陳世凱今 (29) 日邀旅行業相關公協會討論對我國觀光產業的影響與應對，除了聆聽業界意見，更期望以實質做業者靠山。對此，有觀光業者會中表示，單純旅遊補貼無法解決旅行業所面臨的困境，建議應從優化觀光軟硬體著手，讓台灣真正成為炙手可熱的旅遊景點。
陳世凱表示，感謝這些年旅行業者們主動且努力打拚，現在台灣的觀光產業已突破過去僅依靠單一市場，而是積極走向世界，並持續讓世界看見台灣，儘管目前美國的關稅政策未明，且現下尚未對觀光產業造成直接立即影響，但未來的潛在衝擊仍不可忽視。為此，交通部及觀光署主動積極邀請觀光業者座談，藉由意見交流與互動，聚焦因應對美國關稅大幅變動下日益複雜的挑戰，確保觀光產業能在這個不確定的時代持續穩健發展。
其中旅行業全聯會、品保協會、台灣觀光協會及各縣市旅行公會等代表皆對座談給予高度肯定，也對交通部重視業者需求、對未來關稅可能造成的影響預做準備表示認同。業者代表於會中還提出諸多建議，例：觀光人才的培育、旅行社與航空公司的合作模式等相關建議。
品保協會理事長張永成表示，觀光署針對未來可能面對的影響預做評估，可供業者做為經營上的參考。
台灣觀光協會韓國市場召集人王全玉則表示，單純的旅遊補貼無法解決旅行業所面臨的困境，應從優化觀光軟硬體方面著手，讓台灣成為炙手可熱的旅遊景點。
陳世凱表示，這次討論會的目的不僅是為了與產業意見領袖深入交流，更希望藉此聆聽業界寶貴意見，讓政府應對未來的挑戰更加契合觀光市場的動向，推動官民合作、共同尋找觀光產業未來的機會與潛力、攜手開創屬於台灣的美好藍圖，是當前最重要的目標。政府將做好充分準備，持續調整行銷策略，提供更多獎勵措施和誘因，優化國內外市場布局。期盼產官雙方繼續攜手努力，共同為觀光產業創造更多機會與可能。
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