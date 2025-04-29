宜鼎搶AI訓練商機 企業級PCIe Gen5 SSD本季送樣

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-29 12:46

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工控記憶體模組廠宜鼎 (5289-TW) 今 (29) 日宣布，推出旗下首款 PCIe Gen5 SSD 固態硬碟，是針對企業級需求推出的儲存解決方案，專為資料密集型應用所設計，鎖定資料中心、AI 訓練與大數據等情境，提供最高 128TB 的儲存容量及優異讀寫速度， 本季將正式送樣。

宜鼎工控 Flash 事業處總經理吳錫熙表示，宜鼎不斷因應產業需求擴充旗下產品線，並以 OCP 標準打造接軌業界規範的 PCIe Gen5 SSD，由長期耕耘的工控市場，延伸至企業級場域，為客戶帶來更高效、更節能、更具擴展性的資料中心儲存解決方案。藉由創新研發佈局，公司也將持續滿足下一代儲存需求，協助企業迎戰 AI 時代以資料密集型應用為關鍵的各式場景。

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宜鼎指出，此次全系列 SSD 提供 U.2、EDSFF E1.S、E3.S、E3.L 等多款外型規格，並接軌企業級要求，依循 OCP SSD 2.0 規範開發。此外，為襄助企業進行大量設備管理及資安維護，宜鼎 PCIe Gen5 SSD 支援 NVMe-MI 遠端管理技術及 Secure Boot 安全機制，可完整滿足企業針對資料中心、AI 訓練與大數據分析等關鍵應用的嚴苛需求。

宜鼎 PCIe Gen5 SSD 採用 PCIe Gen 5 x4 介面與 NVMe 2.0 協定，突破傳統儲存瓶頸，讀取速度高達 14GB/s、寫入速度 10GB/s，大幅縮短數據存取與處理時間，滿足 AI 訓練、金融交易與雲端運算等高效能需求。

此外，該系列 SSD 提供新一代資料中心適用的 E1.S、E3.S、E3.L 與 U.2 等外型規格，其中 E3.L 搭配高儲存密度的 NAND Flash 快閃記憶體，可達到單條最高 128TB 的容量，支援企業進行大規模資料儲存基礎建設的部署。

為提升企業級 SSD 的部署與管理效率，宜鼎 PCIe Gen5 SSD 支援 NVMe-MI 管理技術，讓 IT 人員可透過頻外管理 (OOB) 遠端進行 SSD 監控與維護，可更有效率地管理資料中心架構下的大量 SSD，降低維運成本，產品也同時支援 Secure Boot 技術，可透過數位簽章驗證韌體安全，確保只有受信任的韌體版本能夠執行，防範未授權變更與潛在安全威脅。

宜鼎 PCIe Gen5 SSD 依循業界公認的資料中心標準 OCP Data Center NVMe SSD v2.0 進行研發。OCP(Open Compute Project) 標準由全球領先的資料中心業者及科技公司共同制定，可確保產品不僅具備企業應用所需的高可靠性、高效能與低功耗，更能貼合企業級 IT 環境，並與現有資料中心基礎架構無縫整合。

宜鼎 PCIe Gen5 SSD 亦針對具代表性的虛擬化平台 VMware 環境的相容性進行最佳化調整，可強化雲端運算與企業應用的靈活性，產品預計 2025 年第二季問世，宜鼎將持續擴充企業儲存產品陣容。