〈盛群法說〉美國安防客戶急拉貨 Q2營收估成長

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-04-29 14:31

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MCU 業者盛群 (6202-TW) 今 (29) 日召開法說會，副總潘建州指出，受惠美國安防客戶為趕在 90 天關稅寬限期內拉貨，近期積極下單，甚至願意加價拿貨，將帶動第二季營收成長。

潘建州說，盛群今年第二季主要成長動能來自安防產品與健康產品，其中，健康量測產品第一季出貨減少，主要是來不及滿足客戶需求，目前已與晶圓廠下 Super Hot Run，有助第二季出貨恢復成長。

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觀察客戶需求，潘建州指出，由於國際大廠將重心轉向 CGM(連續血糖監測) 產品，傳統 BGM(血糖儀) 市場由中國廠商接手，盛群在血糖儀 MCU 市占率高，也帶動客戶需求從去年第四季一路延續至今年上半年，尤其體脂秤產品今年接單量也已超越去年全年水準，成為新成長動能。

安防產品方面，潘建州預期，儘管客戶持續在上半年拉貨，但以全年角度來看，去年安防 MCU 出貨約 2 千萬顆，今年預計較去年成長一倍，且美國市場並非只有美國大客戶，也有中國客戶，相關產品也已通過 UL 認證，是今年動能之一。

針對關稅問題，潘建州表示，盛群直接出口美國的比例不高，多數客戶工廠設於墨西哥及東南亞，影響有限，不過部分客戶為趕在 90 天寬限期內完成備貨，目前積極拉貨，預期第二季業績將優於第一季，至於下半年則需視關稅政策變化持續觀察。

此外，盛群在 AI 伺服器散熱風扇領域也有新進展，相關客戶已進行小量試產，預計今年下半年量產，整體驗證進度正向。