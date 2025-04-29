仁寶評估北美擴產計劃 降低對單一地區依賴 提高供應鏈韌性

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-04-29 16:47

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仁寶 (2324-TW) 公告 2025 年營業報告書，董事長陳瑞聰指出，美國近期針對各國提出關稅政策，為因應關稅變局，仁寶正在評估北美擴產計劃，降低對單一地區的依賴，提高供應鏈的靈活性。

陳瑞聰表示，面對關稅政策，仁寶目前在全球 9 個國家，包括台灣、中國、越南、泰國、印度、波蘭、巴西、墨西哥及美國設有生產基地，或是在當地由合作夥伴，以分散地緣政治及關稅政策所帶來的衝擊。

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陳瑞聰進一步提到，仁寶正在評估北美擴產計劃，並在今年初宣布對波蘭子公司 CGS Technology 及美國子公司 Compal USA 的增資，這些策略將有助降低對單一地區的依賴，提高供應鏈韌性。

展望今年，陳瑞聰指出，電腦產品方面，預期在企業換機需求成長及 AI PC 普及的帶動下，將帶來一波成長動能。至於非 PC 產品，雖然消費性產品需求仍需觀察，不過仁寶將持續優化產品組合，以提升獲利為主要目標，朝中長期非 PC 營收占 40 至 50% 的目標邁進。

伺服器部分，仁寶則積極爭取成為雲端服務供應商 (CSP) 的合作夥伴，推動 AI 伺服器業務。

另外，仁寶全面推動數位化轉型與 AI 應用，將聚焦三大方向，包括內部 AI 應用、AI 產品開發以及跨領域 AI 應用。內部 AI 應用方面，仁寶將 AI 導入公司內部管理，包括研發、採購、智慧製造、供應鏈管理及財會行政等部門。