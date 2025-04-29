仁寶評估北美擴產計劃 降低對單一地區依賴 提高供應鏈韌性
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-04-29 16:47
仁寶 (2324-TW) 公告 2025 年營業報告書，董事長陳瑞聰指出，美國近期針對各國提出關稅政策，為因應關稅變局，仁寶正在評估北美擴產計劃，降低對單一地區的依賴，提高供應鏈的靈活性。
陳瑞聰表示，面對關稅政策，仁寶目前在全球 9 個國家，包括台灣、中國、越南、泰國、印度、波蘭、巴西、墨西哥及美國設有生產基地，或是在當地由合作夥伴，以分散地緣政治及關稅政策所帶來的衝擊。
陳瑞聰進一步提到，仁寶正在評估北美擴產計劃，並在今年初宣布對波蘭子公司 CGS Technology 及美國子公司 Compal USA 的增資，這些策略將有助降低對單一地區的依賴，提高供應鏈韌性。
展望今年，陳瑞聰指出，電腦產品方面，預期在企業換機需求成長及 AI PC 普及的帶動下，將帶來一波成長動能。至於非 PC 產品，雖然消費性產品需求仍需觀察，不過仁寶將持續優化產品組合，以提升獲利為主要目標，朝中長期非 PC 營收占 40 至 50% 的目標邁進。
伺服器部分，仁寶則積極爭取成為雲端服務供應商 (CSP) 的合作夥伴，推動 AI 伺服器業務。
另外，仁寶全面推動數位化轉型與 AI 應用，將聚焦三大方向，包括內部 AI 應用、AI 產品開發以及跨領域 AI 應用。內部 AI 應用方面，仁寶將 AI 導入公司內部管理，包括研發、採購、智慧製造、供應鏈管理及財會行政等部門。
AI 產品開發部分，加速在 Cloud 及邊緣端的 AI 布局，包含 AI 伺服器、AI PC、AI 手機及網通產品，特別在 AI PC 產品上，仁寶已與多家晶片夥伴緊密合作。至於跨領域 AI 應用，仁寶將 AI 技術導入新興投資領域及轉投資公司，如智慧醫療及智慧長照等。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 仁寶參與輝達GTC大會 GH200 Grace Hopper伺服器開始出貨
- 仁寶Q1營收探近20季新低 與客戶討論關稅因應措施
- 以色列國會訪團參訪仁寶旗下宏智生醫 憂可視系統引關注
- 因應美國關稅政策 英業達砸27.6億元赴美國德州設廠
上一篇
下一篇