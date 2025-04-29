台灣手機Q1銷售128萬台年減1% iPhone獨霸前10名占8席

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-04-29 18:51

‌



根據市調機構與傑昇通信最新發布的資料顯示，2025 年第一季台灣實體通路智慧手機總銷量達 128.6 萬台，較去年同期小幅減少 1%。蘋果表現亮眼，在熱銷手機榜單前 20 名中囊括 11 席，iPhone 16 Pro 256GB 穩坐冠軍寶座，安卓陣營則由三星 Galaxy A55 8GB/256GB 領軍。

在整體市場環境面臨通膨壓力與換機週期放緩的雙重挑戰下，第一季銷售仍保持相對穩定。iPhone 16 系列展現強勁實力，不僅高階版本 Pro 與 Pro Max 占據榜首，iPhone 16e 則以千元級價差和電信資費補貼優勢，強勢打入熱銷榜第 18 名，成為名副其實的黑馬新星。

‌



值得注意的是，2023 年推出的 iPhone 15 128GB 依舊維持在榜單第十名，顯示蘋果在產品定價及市場策略上的長線優勢。同時，iPhone 16 Plus 系列憑藉大螢幕與強續航特性，128GB 及 256GB 雙版本皆打入前十名，展現在家庭用戶市場的競爭力。

三星在安卓陣營保持領先地位，共有 6 款機型打入榜單。除了 Galaxy A55 系列表現搶眼外，Galaxy S25 Ultra 更成功吸引高階市場消費者，其 12GB/256GB 版本穩坐安卓旗艦機型銷售冠軍。儘管官方建議售價高達 43,900 元，實際通路價格已下探 34,990 元，顯示高階市場競爭依然激烈。

OPPO 與 vivo 則在平價市場維持穩定表現，A3 Pro、A3x 及 Y28s 等機型憑藉千元價位及與電信業者合作的資費專案，吸引學生與長輩族群。特別是 vivo Y28s 星芒紫配色，因應年輕與女性消費者偏好，成功打入榜單第 19 名。