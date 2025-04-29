台灣手機Q1銷售128萬台年減1% iPhone獨霸前10名占8席
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-04-29 18:51
根據市調機構與傑昇通信最新發布的資料顯示，2025 年第一季台灣實體通路智慧手機總銷量達 128.6 萬台，較去年同期小幅減少 1%。蘋果表現亮眼，在熱銷手機榜單前 20 名中囊括 11 席，iPhone 16 Pro 256GB 穩坐冠軍寶座，安卓陣營則由三星 Galaxy A55 8GB/256GB 領軍。
在整體市場環境面臨通膨壓力與換機週期放緩的雙重挑戰下，第一季銷售仍保持相對穩定。iPhone 16 系列展現強勁實力，不僅高階版本 Pro 與 Pro Max 占據榜首，iPhone 16e 則以千元級價差和電信資費補貼優勢，強勢打入熱銷榜第 18 名，成為名副其實的黑馬新星。
值得注意的是，2023 年推出的 iPhone 15 128GB 依舊維持在榜單第十名，顯示蘋果在產品定價及市場策略上的長線優勢。同時，iPhone 16 Plus 系列憑藉大螢幕與強續航特性，128GB 及 256GB 雙版本皆打入前十名，展現在家庭用戶市場的競爭力。
三星在安卓陣營保持領先地位，共有 6 款機型打入榜單。除了 Galaxy A55 系列表現搶眼外，Galaxy S25 Ultra 更成功吸引高階市場消費者，其 12GB/256GB 版本穩坐安卓旗艦機型銷售冠軍。儘管官方建議售價高達 43,900 元，實際通路價格已下探 34,990 元，顯示高階市場競爭依然激烈。
OPPO 與 vivo 則在平價市場維持穩定表現，A3 Pro、A3x 及 Y28s 等機型憑藉千元價位及與電信業者合作的資費專案，吸引學生與長輩族群。特別是 vivo Y28s 星芒紫配色，因應年輕與女性消費者偏好，成功打入榜單第 19 名。
傑昇通信提醒，第二季將進入傳統手機市場的產業淡季，消費動能恐將進一步趨緩。尤其近期關於 iPhone 17 系列可能改款並調漲售價的消息頻頻釋出，不排除部分果粉會選擇跳過等待期，提前 iPhone 16 系列，藉此避開未來新機上市後的價格壓力，這波提前布局的效應，或可望加速蘋果現有庫存去化，為第二季手機市場帶來一絲活水；至於這樣的提前購機行為是否能扭轉淡季頹勢，仍有待後續市場觀察。
延伸閱讀
- 三月手機市場衰退銷量月減12% iPhone 16 Pro穩坐龍頭
- 三月台灣手機銷量衰退 Apple市占4成穩坐龍頭 vivo逆勢成長
- 〈財報前瞻〉蘋果Q2營收預估成長4.2% 投資人聚焦關稅與AI布局進度
- 蘋果業績不是重點 而是財報之外的三個問題
上一篇
下一篇