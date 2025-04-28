以色列國會訪團參訪仁寶旗下宏智生醫 憂可視系統引關注

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-04-28 17:36

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仁寶 (2324-TW) 旗下宏智生醫創辦人劉益宏今 (28) 日歡迎以色列國會訪團參訪，分享投資成立宏智生醫初衷，同時也闡述憂可視腦波壓力評估系統的研發緣由及過程，展示該產品目前在醫院及診所的應用現況，以及拓展至憂鬱症大眾健康預防的計劃。

憂可視腦波壓力評估系統結合腦波儀與 AI 演算法，擷取 90 秒放鬆狀態下的腦波，並透過雲端進行分析，生成客觀且量化的 SEA 分數 (1 至 10 分)，表示憂鬱症的機率。

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宏智生醫表示，該系統不僅能協助醫師更具體地解釋病情，提升病患的病識感與治療依從性，還能作為企業或社區心理健康的初步篩檢工具，幫助篩出亞健康族群正視問題並盡早尋求專業協助。

此外，宏智生醫的第二套產品 BDR 腦退化風險評估系統，可應用於辨識失智前驅期 MCI(輕度認知障礙) 風險，期望透過這兩項產品在老年化社會中提升「樂活」品質，為心理健康及腦健康篩檢提供客觀、量化的評估指數，助力早期識別健康風險。

宏智生醫指出，會議中與訪團成員交流熱烈，且對於台灣在腦機介面的創新與產品感到印象深刻，並認為有機會導入以色列應用，將串接當地醫院與研究者。