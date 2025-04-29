〈陸股盤後〉美國財長稱關稅戰是否降溫 由中國決定 三大指數走低

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-04-29 16:30

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中國股市三大指數周二（29 日）收盤同步走低，美國財政部長貝森特周一說，美中關稅戰是否降溫，由中國決定。

滬指周二收盤跌 0.05% 報 3,286.65 點，深證成指跌 0.05% 報 9,849.8 點，創業板指跌 0.13% 報 1,931.94 點，滬深北三市成交額合計人民幣 1.0419 兆元。

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電力、保險類股走低，家居、汽車、化工、醫療保健、農業、食品飲料、家電、半導體族群拉升。

據《CNBC》報導，貝森特指出，美國政府各部門都與中國接觸，就貿易談判而言，就等著看如何發展，這得由中國決定是否（為緊張關係）降溫，中國產品對美銷售是美國對中的五倍，所以向彼此課徵 120%、145% 的關稅難以持久。

他說道：「我方有標準協商範本，不會公開。美方有 15 至 18 個重要貿易關係，先不談中國，因為是較複雜的協商，與其他 17 國，特別是亞洲國家，多國跟我方接觸，提出非常好的建議，（我方）正在評估。」

另據《路透社》報導，貝森特說，貿易談判取得進展，可望在本周或下周達成第一份貿易協議。

他表示，美國和印度有可能在未來幾天內達成協議，這是美國與 15 至 18 個「重要貿易夥伴」達成的協議之一。