工業富聯擬終止HPC數據中心項目投資 轉建置智慧手機精密機構件研發中心
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-04-29 22:11
鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (Fii)(601138-CN) 今 (29) 日公告，董事會決議通過部分募集資金投資項目變更，擬終止「高效運算數據中心建置項目」，項目剩餘募集資金將用於「新一代智慧手機精密機構件研發中心項目」建設。
工業富聯說明，公司 IPO 募集資金淨額為人民幣 267.16 億元，投資於智慧製造和工業互聯網方向，而「新一代智慧手機精密機構件研發中心項目」擬計劃使用募集資金投資金額人民幣 7.25 億元 (約新台幣 32 億元)，預計於 2026 年 12 月 31 日執行完成。
「新一代智慧手機精密機構件研發中心項目」將圍繞精密機構件精品質感、輕量化、環保工藝、折疊工藝、智慧檢測等方面深入開發，工業富聯表示，該項目能夠為公司吸收更多尖端技術人才，增強研發創新實力，有利於形成持續創新機制，鞏固公司行業領先地位。
工業富聯強調，本次部分募投項目變更是公司根據外部經營環境變化、戰略發展要求、募投項目實施情況客觀需要做出的調整，有利於公司更好地保障募投項目順利實施和穩健運營，對股東權益無重大影響，後續將提交公司 2024 年年度股東大會審議。
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