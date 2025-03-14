鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠城堡(CCI-US)EPS預估下修至2.65元，預估目標價為103.00元
鉅亨網新聞中心 2025-03-14 20:16
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對皇冠城堡(CCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.7元下修至2.65元，其中最高估值2.87元，最低估值0.53元，預估目標價為103.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.87(2.87)
|3.04
|3.22
|3.41
|最低值
|0.53(2.45)
|2.35
|2.64
|3.41
|平均值
|2.4(2.69)
|2.8
|2.95
|3.41
|中位數
|2.65(2.7)
|2.84
|3
|3.41
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|65.98億
|68.17億
|67.52億
|69.63億
|最低值
|64.04億
|65.62億
|67.08億
|69.63億
|平均值
|64.67億
|66.61億
|67.30億
|69.63億
|中位數
|64.53億
|66.57億
|67.30億
|69.63億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.35
|2.53
|3.86
|3.46
|營業收入
|58.40億
|63.40億
|69.86億
|69.81億
詳細資訊請看美股內頁：
皇冠城堡(CCI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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