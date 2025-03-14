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鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠城堡(CCI-US)EPS預估下修至2.65元，預估目標價為103.00元

鉅亨網新聞中心 2025-03-14 20:16


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對皇冠城堡(CCI-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.7元下修至2.65元，其中最高估值2.87元，最低估值0.53元，預估目標價為103.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.87(2.87)3.043.223.41
最低值0.53(2.45)2.352.643.41
平均值2.4(2.69)2.82.953.41
中位數2.65(2.7)2.8433.41

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值65.98億68.17億67.52億69.63億
最低值64.04億65.62億67.08億69.63億
平均值64.67億66.61億67.30億69.63億
中位數64.53億66.57億67.30億69.63億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS2.352.533.863.46
營業收入58.40億63.40億69.86億69.81億

詳細資訊請看美股內頁：
皇冠城堡(CCI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCCI

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