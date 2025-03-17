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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠城堡CCI-US的目標價調升至108元，幅度約3.85%

鉅亨網新聞中心 2025-03-17 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對皇冠城堡(CCI-US)提出目標價估值：中位數由104元上修至108元，調升幅度3.85%。其中最高估值122元，最低估值85元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予皇冠城堡評價：積極樂觀8位、保持中立8位、保守悲觀2位。

皇冠城堡今(17日)收盤價為103.22元。近5日股價上漲3.85%，標普指數下跌2.27%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CCI市場預估目標價

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