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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：皇冠城堡CCI-US的目標價調降至105.5元，幅度約5.8%

鉅亨網新聞中心 2025-01-31 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對皇冠城堡(CCI-US)提出目標價估值：中位數由112元下修至105.5元，調降幅度5.8%。其中最高估值123元，最低估值84元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予皇冠城堡評價：積極樂觀5位、保持中立8位、保守悲觀3位。

皇冠城堡今(31日)收盤價為88.96元。近5日股價下跌5.8%，標普指數下跌0.78%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股CCI市場預估目標價

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