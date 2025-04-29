鉅亨速報 - Factset 最新調查：德意志銀行DB-US的目標價調升至26.08元，幅度約3.81%
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 20:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對德意志銀行(DB-US)提出目標價估值：中位數由25.12元上修至26.08元，調升幅度3.81%。其中最高估值31.97元，最低估值12.43元。
綜合評級 - 共有19位分析師給予德意志銀行評價：積極樂觀10位、保持中立5位、保守悲觀4位。
德意志銀行今(29日)收盤價為25.74元。近5日股價上漲3.81%，標普指數上漲7.18%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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