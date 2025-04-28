鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class ACOIN-US的目標價調降至254.5元，幅度約4.32%
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 22:15
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)提出目標價估值：中位數由266元下修至254.5元，調降幅度4.32%。其中最高估值400元，最低估值169元。
綜合評級 - 共有31位分析師給予Coinbase Global Inc - Class A評價：積極樂觀14位、保持中立14位、保守悲觀3位。
Coinbase Global Inc - Class A今(28日)收盤價為203.8602元。近5日股價上漲4.32%，標普指數上漲4.59%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class ACOIN-US的目標價調升至300元，幅度約4.35%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估下修至7.3元，預估目標價為279.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class ACOIN-US的目標價調降至279元，幅度約7%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估上修至7.59元，預估目標價為272.00元
上一篇
下一篇