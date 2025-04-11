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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class ACOIN-US的目標價調升至300元，幅度約4.35%

鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:17


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)提出目標價估值：中位數由287.5元上修至300元，調升幅度4.35%。其中最高估值400元，最低估值169元。

綜合評級 - 共有30位分析師給予Coinbase Global Inc - Class A評價：積極樂觀14位、保持中立14位、保守悲觀2位。

Coinbase Global Inc - Class A今(11日)收盤價為169.62元。近5日股價下跌4.35%，標普指數下跌2.38%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股COIN市場預估目標價

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Coinbase Global Inc - Class A175.53.47%

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