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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class ACOIN-US的目標價調降至279元，幅度約7%

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:17


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)提出目標價估值：中位數由300元下修至279元，調降幅度7%。其中最高估值400元，最低估值169元。

綜合評級 - 共有30位分析師給予Coinbase Global Inc - Class A評價：積極樂觀14位、保持中立14位、保守悲觀2位。

Coinbase Global Inc - Class A今(16日)收盤價為175.57元。近5日股價上漲7%，標普指數上漲8.31%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股COIN市場預估目標價

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Coinbase Global Inc - Class A172.995-1.47%

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