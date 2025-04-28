鉅亨速報 - Factset 最新調查：恩康博思保健EHC-US的目標價調升至130元，幅度約10.17%
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 20:16
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對恩康博思保健(EHC-US)提出目標價估值：中位數由118元上修至130元，調升幅度10.17%。其中最高估值140元，最低估值116元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予恩康博思保健評價：積極樂觀12位、保持中立1位、保守悲觀0位。
恩康博思保健今(28日)收盤價為113.37元。近5日股價上漲10.17%，標普指數上漲4.59%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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