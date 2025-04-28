寶雅Q1好會賺 獲利年增逾1成創新高 EPS 7.48元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-28 18:11

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連鎖美妝生雜業者寶雅 (5904-TW) 今 (10) 日公布第一季財報，稅後純益 7.85 億元，年增 11.84%，每股純益(EPS)7.48 元，創單季新高紀錄，寶雅表示，將透過美妝和居家店型展店，持續提高在國內的滲透率。

寶雅第一季合併營收 62.96 億元，年增 7.2%，營業毛利 27.99 億元，年增 7.64%，毛利率 44.45%，年增 0.19 個百分點，營業利益 9.63 億元，年增 8.92%，營業利益率 15.29%，年增 0.24 個百分點。

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截至 3 月底，全台共有 419 家寶雅，寶雅指出，藉由不斷開店提高在台滲透率，同時優化產品組合並加速數位布局。

寶雅也提到，近來持續瞄準 IG 和小紅書的話題，推出彩妝和保養新品，並提供獨家首賣相關商品，持續鞏固女性主客群。