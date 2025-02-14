詩肯深耕家居市場 2025將推新品牌 導入FRANKEN名床

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-14 09:49

‌



台灣連鎖家具龍頭詩肯 (6195-TW) 董事長林福勤最新指出，2025 年將在既有的詩肯柚木、詩肯居家和詩肯睡眠外，推出新品牌，並規劃導入 FRANKEN 德國法蘭克名床，持續做出產品的差異化。

林服勤說，雖然去年大環境不佳，政府多波打房措施讓房市交易降溫，但全年營收仍達 22.89 億元，僅年減 2.85%，仍創史上第四高紀錄，轉投資新加坡 NOVA 營運處於逆風，若排除 NOVA 因素，台灣本業全年營收 15.39 億元，仍有近 1% 的微幅成長，反映台灣市場的營運體質仍佳，維持一定成長動能。

‌



儘管市況起伏大，詩肯去年的展店腳步也未停下，目前全台約有 90 家店點，其中，詩肯因觀察到近年來消費者習慣朝百貨商場集中，2023 年起已積極與各大百貨商場合作，去年百貨店已占營收比重 50%。

除了展店策略將逐步調整，詩肯積極研發新產品，床墊推出了 50 周年紀念床，詩肯柚木也推出丹麥柚木系列產品，以及三電動全牛皮沙發。

展望後市，林服勤表示，在既有的詩肯柚木、詩肯居家和詩肯睡眠外，將推出新品牌，FRANKEN 德國法蘭克名床品牌規畫年中加入營運行列。