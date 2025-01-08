特力實驗「社區管家2.0」轉型 2025年挑戰雙位數成長

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-08 18:19

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特力 (2908-TW) 今 (8) 日召開望年會，總裁何湯雄受訪時表示，看好今年展望，其中特力屋推出「社區管家 2.0」計畫，貿易事業受惠於中美貿易戰，2025 年整體集團將挑戰雙位數成長。

特力屋部分，何湯雄指出，為提升零售業績，特力不再純以零售為主，而是販售體驗和服務，目前正在實驗「社區管家 2.0」計畫，主要是派遣受過特力訓練的管家隨工班進入客戶家中，針對家居改造案件提供專業諮詢，目前已在大安區安和店與板橋區新埔店試行，單店業績增加 60%。

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在貿易事業方面，何湯雄提到，特力已在美國亞特蘭大投資 2,700 萬美元建立自動化倉儲系統，目前沃爾瑪、亞馬遜都在使用其倉儲服務。針對美國可能的貿易戰，何湯雄分析，由於特力規模較大，有較高彈性應對市場變化。

特力也計畫在今年下半年於泰國設立租賃辦公室，並在印度增設新辦公室，因應美國「去中化」趨勢，預計 2025 年東南亞出貨量將增加 40% 以上；而在歐洲部分表現乏善可陳，但目前已有計畫改善。

在電商發展方面，特力旗下「好好生活 (Hoi)」已轉虧為盈，去年獲利約 4,000 萬元。成功讓為線上、線下銷售各佔 50% 營收，為成功整合線上線下的零售商。