跟著房市「熱區」走！看好青埔商圈潛力 兆豐銀遷址入駐桃園青埔分行今開幕

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-28 16:01

‌



兆豐銀行原「北中壢分行」於 4 月 28 日正式遷址至桃園市中壢區領航南路二段 358、360 號 1 樓，並同步更名為「青埔分行」，今日開幕首日，兆豐銀行總經理黃永貞親自出席，並邀請多位貴賓蒞臨剪綵，共同見證新址啟用的重要時刻。

兆豐銀表示，本次遷址為因應國內營業據點盤點與布局調整，兆豐銀行選擇進駐於發展迅速的青埔生活圈，為企業及在地居民提供更優質、貼心的金融服務。

‌



青埔分行新址位於青埔主要幹道領航南路，周邊住宅及金融機構林立，地理位置優越。營業據點行舍挑高，整體採用現代化視覺設計、簡潔高雅的白色櫃台搭配高質感的鈦金屬邊框，配合兆豐銀行企業識別紅紫色系列設計，打造出專業尊榮的樣貌。

分行設置雙語化標示、友善的無障礙環境以及適合高齡者、疑似失智者洽辦金融業務的樂智友善服務區，滿足不同族群客戶辦理業務時之空間需求及服務體驗，遷至新址後對既有客戶之存款、外匯、貸款及理財等各項服務，均不受影響。

青埔分行位於青埔高鐵重劃區，具備國際機場、高鐵及機場捷運三大優勢，且桃園市為全台六都人口成長最快速的直轄市，青埔高鐵特區更是桃園市近年人口移入前段班，隨著人口的增加，高鐵周邊及桃園捷運 A19 站之購物商場、百貨公司、各式餐廳及大型賣場林立，附近漸漸繁榮熱絡的商圈跡象，可預期長期具有相當之發展潛力，透過青埔分行的進駐不僅能均衡兆豐銀行在桃園市地區的服務據點，並擴大服務版圖，提供特區企業、商家及民眾更全面、更多元的金融服務，將有助於帶動及活絡在地商業活動發展。