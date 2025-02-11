特力屋規劃IPO 將辦現增募資近10億元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-11 19:59
特力 (2908-TW) 今 (11) 日公告，子公司特力屋將辦理現金增資，預計募資 9.88 億元，而為考量特力屋未來上市櫃的計畫，特力放棄參與現增認購。
特力說明，特力屋本次擬辦理現金增資發行普通股 26000 張，每股面額 10 元，發行總金額 2.6 億元，每股發行價格為 38 元，預計募資 9.88 億元，增資後資本額將由 7 億元增為 9.6 億元，特力持股也將由 100% 降為 72.92%，但不影響對特力屋的控制力。
特力已將旗下特力屋、HOLA 和樂、hoi! 好好生活，以及特家代理業務等四個事業體分開經營，其中，特力屋占集團營收比重約 40%，隨著特力屋開始規劃 IPO，對其他事業體有一定的指標性和激勵效果。
特力集團總裁何湯雄日前曾表示，為提升零售業績，特力屋不再純以零售為主，而是販售體驗和服務，正實驗「社區管家 2.0」計畫，派遣受過特力訓練的管家隨工班進入客戶家中，並提供家居改造的專業諮詢服務，已在大安區安和店與板橋區新埔店點試行，單店業績因而大增 60%。
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