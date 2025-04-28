〈景氣燈號〉關稅拖累！3月景氣信號寫4個月新低續亮黃紅燈 國發會：景氣續成長

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-28 16:28

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國發會今 (28) 日發表 114 年 3 月景氣對策信號綜合判斷分數為 34 分，為四個月來新低，較上月減少 3 分，燈號續呈黃紅燈。其中，加班工時雖因提前拉貨而增加 1 分，轉為黃紅燈；惟受國際關稅政策及產能競爭影響，銷售面及股價指數轉為黃紅燈，製造業信心指標則轉呈黃藍燈，各減少 1 分。另領先指標轉為下滑，同時指標續呈上升，國發會指出，當前國內景氣延續成長態勢，但須密切關注後續變化。

國發會指出，3 月分數為 34 分，較上月減少 3 分，燈號續呈黃紅燈。9 項構成項目中，股價指數、製造業銷售量指數與批發、零售及餐飲業營業額均轉呈黃紅燈，各減少 1 分，製造業營業氣候測驗點轉呈黃藍燈，減少 1 分，工業及服務業加班工時則轉呈黃紅燈，增加 1 分；其餘 4 項燈號維持不變。

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展望未來，國發會表示，4 月國際主要機構陸續下修今年全球貿易量成長率，惟人工智慧、高效能運算等相關應用加速推展，且我國高科技產業供應鏈具競爭優勢，可望維繫我國出口動能。

投資方面，國內半導體大廠因應先進製程強勁需求，賡續擴充國內產能，加上政府積極優化投資環境、吸引台商回流，並加大力道協助國內產業轉型升級，均有助增添投資動能。