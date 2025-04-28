國際安全科技展5月登場 今年聚焦AI創新等6大專區

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-04-28 18:40

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2025 台北國際安全科技應用博覽會 (Secutech)，即將在 5 月 7 日至 9 日，在台北南港展覽館開展。本屆亮點，即為規模擴大升級的「六大主題專區」，呈現智慧科技對各類高風險場域與城市空間中的落地應用，涵蓋智慧城市、數位治理、環境安全、建築防護、物聯網安全及綠色轉型等六大重點場景。

主辦單位法蘭克福展覽表示，此次 Secutech 結合「台北國際防火防災應用展」、「台北國際物聯建築居住環境應用展」的展覽共同舉辦，面對全球安全挑戰與永續轉型的雙重趨勢，Secutech 聚焦「創新科技 × 智慧應用 × 跨域整合」，結合 AIoT、資安、智慧建築與 ESG 等跨域技術，為各產業提供前瞻解方與合作契機。

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本屆展會亮點為規模擴大升級的「六大主題專區」包括: 一、AI 創新應用專區; 二、幸福建築主題館; 三、淨零永續 ESG 整體解決方案主題館; 四、防爆電氣專區; 五、全社會防衛韌性指標館; 六. 智慧物聯網資安主題館 & 趨勢論壇。

此外，展會期間同步舉辦 140 場以上重量級論壇與技術研討會，包含 AI 技術應用、ESG 實務、交通與軌道安全、工業安全管理、防災科技、社區智慧治理等議題。集結國內外領導品牌、專家學者與政策推動者，共同打造全方位交流平台，展現安全科技在智慧城市、永續建築與災害韌性上的無限可能。