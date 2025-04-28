〈美對等關稅〉陳冲：台灣若無條件接受海湖莊園協議 過去50年成功恐淪喪

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-04-28 16:27

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前行政院長、金管會主委，新世代金融基金會董事長陳沖今 (28) 日發文，針對近期金融界熟悉 HIPC(高負債貧窮國家) 計畫，痛批川普團隊已遺忘戰後美國得益於自由貿易的歷史，也提醒台灣若無條件接受海湖莊園協議，恐引發出口萎縮、外匯存底無收益性及輸入性通膨等後果，過去五十年成功將淪喪，有淪為 HIPC 之虞。

陳冲今日以「可悲可惡又可怖的海湖莊園」發文，指金融界人士對 HIPC 不會陌生，是 1996 年起，由國際貨幣基金 (IMF) 及世界銀行 (World Bank) 所主導，針對 37 個開發中國家的債務紓困計畫，HIPC 代表高負債貧窮國家，被列入國家並不光彩，而因 IMF 與 WB 採取的標準與手段，相當嚴苛，效果又不彰，三十年來 HIPC 一直是很爭議的機制。

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傳統上，金融機構判斷企業 (或國家) 財務狀況的良窳，大致會由流動性 (Liquidity) 與償債能力 (Solvency) 進行分析，若一個國家年 GDP 28 兆，每年入不敷出，國家債務達 36 兆，而本年到期債務 9 兆 (三個月內屆期 6.5 兆)，請問 IMF 或 WB，這是否 HIPC? 相信 IMF 也不敢據實回答，因為這債務人是美國，而美國又是擁有 IMF 最大投票權的國家，川普對此情勢應該已是心知肚明。

陳冲表示，海湖莊園近日成為新聞焦點，因川普重要謀士米蘭 (S. Miram) 撰寫一份「重構全球貿易體系指引」，文內自稱海湖莊園協議，主張以關稅為手段，強迫各國談判，使美元貶值，重振美國製造業，債務問題，則要求不當得利國家，購買無息的長年期 (例如 100 年) 國債，以求解決債務展期危機。米蘭稱其創意為多邊廣場協議，與 1985 年強使日圓升值的紐約廣場協議 (甚至與 1944 年的布列登森林協議) 相輝映，但在他看來，不過是富豪版的 HIPC 機制，只是美國自尊不能承受的 HIPC 罵名之重。

陳冲強調，承襲購買海湖莊園的手段，及川普「交易的藝術」一書的精髓，海湖莊園協議對美國而言，確不失為解決燃眉之急的妙方 (雖然各國政府還以外持有的美債尚須處理)，但如真的付諸實施，對不同國家就產生大小不同的影響。以中華民國為例，依央行副總裁在立法院答覆，外匯存底有 92% 為美債 (總裁後來更正是八成，怪哉! 差距如此之大)，依央行資料，外匯存底約有 5,780 億美元，近年雖受通膨影響，倒還真是護國神山，一但稍有閃失，或有 capital loss，央行無法繳庫事小，動搖國本事大。

陳冲說，以財務觀點看美國，川普坐立不安，研讀海湖莊園協議，其內容背離國際常規，但川普團隊選擇遺忘戰後美國得益於自由貿易的歷史，進而逐步付諸實施。米蘭在文件中，一再援引經濟學者 Pozsar 的建議，以安全區的概念，挾脅不配合的貿易夥伴，終極目的是要改變高估的美元，化解美國債務危機，米蘭一干人自知目前美國債務對 GDP 比率 (120%) 與 1985 廣場協議時完全不同 (僅 40%)，且海湖內容諸多矛盾，仍執意為之，難道只在滿足 MAGA 的幻想? 日本首相石破茂看到米蘭以廣場協議相比擬，大概只會想到當年中曾根康弘「失落的十年」的前車之鑑吧。