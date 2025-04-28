〈焦點股〉AI應用商機穩 資服股竄出紅光 多檔漲逾半根停板

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-28 10:17

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據財團法人資訊工業策進會產業情報研究所 (MIC) 的報告，2022 年全球資安市場規模達 1,741.6 億美元，預估至 2026 年將突破 2,609.8 億美元，年均複合成長率 (CAGR)10.64%，其中，台灣市場的 CAGR 達 8.24%，顯示產業前景樂觀。

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創泓表示，企業加速雲端化部署，帶來雲端治理、零信任架構及營運技術 (OT) 資安等的需求，尤其大型企業工控系統的駭客攻擊頻繁，駭客針對 OT 系統進行的惡意攻擊軟體日漸增多，使企業對整合 IT 與 OT 資安解決方案的需求快速提升。

隨著 AI 應用，創泓開發包括 API 威脅檢測、AI 語音生成平台 (支持國台客語 STT/TTS API) 和無人機 3D 建模等技術，目標實現資安功能的多樣化與場景延展。

安碁資訊日前公布 3 月合併營收創歷史新高，主要反映企業數位轉型加速、法規要求趨嚴和網路威脅遽增，資安防護服務等需求持續攀升。