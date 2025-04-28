克什米爾衝突 印度、巴基斯坦連續三天駁火

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-28 09:30

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克什米爾恐襲事件引發印巴關係緊張，印度官員周日（27 日）表示，巴基斯坦和印度軍方連續三晚在克什米爾地區交火，兩國關係跌至多年來最低水準。

據《印度時報》、阿納多盧通訊社等媒體報導，巴控克什米爾地區政府周日表示，印度在未事先通知的情況下，在克什米爾地區的杰赫勒姆河上游開閘洩洪，導致下游巴方多地水位急劇上升，甚至引發洪水。

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巴控克什米爾首府穆扎法拉巴德政府發言人周日表示：「由於印度向杰赫勒姆河釋放了超過往常的水量，目前已出現中度洪水。」發言人還敦促當地居民遠離杰赫勒姆河附近的地區。

杰赫勒姆河是印度旁遮普邦五條印度河支流中最西一條，也是巴控克什米爾地區的主要河流。

在巴控克什米爾多個低窪地區已出現中度洪水，並對當地農業、畜牧業造成損害。

巴控克什米爾政府聲稱，印度蓄意實施「針對供水系統的恐怖主義」，並表示印度未事先通知就洩洪的行徑，違反《印度河水條約》。

《印度河水條約約》是 1960 年由世界銀行促成的一項協議，以對兩國各自享有的印度河水資源進行管理和監督。該條約要求印巴兩國共享有關水排放的訊息，防止對下游造成損害。

本輪印巴爭端急劇升溫的導火索，是 4 月 22 日發生在印控克什米爾地區的恐怖襲擊事件。疑似武裝分子在該地區向遊客開槍，造成至少 26 人死亡，另有數十人受傷。這起事件已成為 2019 年普爾瓦馬襲擊以來該地區死傷最為慘重的恐怖襲擊。

這起事件發生後，印度政府指責巴基斯坦支持「跨境恐怖主義」，並宣布了一系列針對巴基斯坦的強硬措施，涉及水資源、邊境管控、收緊人員往來、驅逐外交官等方面。巴方則強調，印度對巴基斯坦的指控毫無根據。