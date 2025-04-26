等到一手好牌了！拉美版亞馬遜CEO：美中魚蚌 拉美漁翁！

鉅亨網編譯許家華 2025-04-26 08:55

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拉美電商巨擘 MercadoLibre(自由市場) 執行長 Marcos Galperin 周五 (25 日) 受訪表示，中美貿易戰將為拉丁美洲帶來巨大機會。

MercadoLibre 公司又被稱為「拉美版亞馬遜」，其執行長兼創辦人 Marcos Galperin 在邁阿密 Riverwood 資本管理公司舉辦的拉美科技論壇表示：「如果拉丁美洲打好牌，我認為可以從這種波動中受益。」

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根據《富比士》估計，Galperin 是阿根廷首富，財富達 87 億美元。

MercadoLibre (MELI-US) 今年迄今股價飆升近 30%，而亞馬遜 (AMZN-US) 因面臨川普關稅的巨大影響而下跌 15%。

Galperin 指出，美國與中國等主要貿易夥伴的緊張關係不斷升級，這令拉丁美洲公司，尤其是墨西哥公司，將從中獲益，目前已有許多美國公司將其製造業務從中國和其他亞洲國家轉移到墨西哥。

美墨之間有著自由貿易協定，這意味著美國自墨西哥進口的部分商品可免除川普對墨西哥商品徵收的高達 25% 的關稅。

然而，美國總統對中國的打擊最為嚴重，對中國商品徵收了 145% 的關稅。Galperin 周五表示，這會令美中貿易關係將發生「永久性轉變」。

「我不知道這一切將如何結束，但我認為，『所有東西都在中國製造、在美國消費，而中國大買美國公債並在某種程度上為其提供資金』的情況已經結束了。」他說。

Galperin 來自阿根廷，而阿根廷長期以來一直實行包括高關稅在內的保護主義政策。阿根廷總統 Javier Milei 將川普稱為盟友，自 2023 年底就職以來，他已大幅削減關稅和進口限制。