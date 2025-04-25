鉅亨速報 - Factset 最新調查：普爾(POOL-US)EPS預估下修至11.01元，預估目標價為315.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 22:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對普爾(POOL-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.19元下修至11.01元，其中最高估值11.58元，最低估值10.5元，預估目標價為315.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.58(11.58)
|12.51
|13.84
|最低值
|10.5(10.68)
|11.5
|11.95
|平均值
|11.08(11.19)
|12.08
|13.09
|中位數
|11.01(11.19)
|12.04
|13.18
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|53.84億
|56.96億
|58.80億
|最低值
|52.95億
|54.75億
|57.49億
|平均值
|53.36億
|55.76億
|58.23億
|中位數
|53.26億
|55.66億
|58.46億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|8.97
|15.97
|18.70
|13.35
|11.30
|營業收入
|39.37億
|52.96億
|61.80億
|55.42億
|53.11億
詳細資訊請看美股內頁：
普爾(POOL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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