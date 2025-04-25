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鉅亨速報 - Factset 最新調查：普爾(POOL-US)EPS預估下修至11.01元，預估目標價為315.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 22:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對普爾(POOL-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.19元下修至11.01元，其中最高估值11.58元，最低估值10.5元，預估目標價為315.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值11.58(11.58)12.5113.84
最低值10.5(10.68)11.511.95
平均值11.08(11.19)12.0813.09
中位數11.01(11.19)12.0413.18

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值53.84億56.96億58.80億
最低值52.95億54.75億57.49億
平均值53.36億55.76億58.23億
中位數53.26億55.66億58.46億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS8.9715.9718.7013.3511.30
營業收入39.37億52.96億61.80億55.42億53.11億

詳細資訊請看美股內頁：
普爾(POOL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPOOL

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